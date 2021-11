A TVI anunciou que vai apostar numa nova edição de "Big Brother Famosos". A versão do reality show com caras conhecidas estreia-se no próximo ano.

No programa "Wi-Fi", da RFM, Ana Garcia Martins (A Pipoca Mais Doce) falou sobre uma possível participação."Quanto é que A Pipoca Mais Doce está a pedir para entrar no Big Brother Famosos?", perguntaram os apresentadores a David Cristina. "Ui. Eu vou dizer 500 mil euros", respondeu o humorista.

"Mais. Por um milhão estou lá", corrigiu A Pipoca Mais Doce.

Na gala do dia 21 de novembro do "Big Brother", da TVI, Manuel Luís Goucha perguntou a Ana Garcia Martins se aceitaria entrar na 'casa mais vigiada do país. "Tu davas uma boa concorrente. 'Big Brother Famosos'?", questionou o apresentador. "Toda a gente tem um preço", frisou a comentadora do reality show.