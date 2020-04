A partir da próxima semana, Herman José chega à RTP1 com o "Diário de uma Quarentona", uma emissão caseira do talk show "Cá Por Casa". O programa vai contar com a participação de Maria Rueff, Eduardo Madeira, Joana Pais de Brito, Manuel Marques e Gabriela Barros.

"Neste programa não há truques nem rede. Momentos únicos de humor inteiramente da responsabilidade dos intervenientes, produzidos, gravados e realizados pelos próprios, a partir de suas casas", explica a RTP em comuncicado.

"Isolado em casa, sem a sua Idália (Maria Rueff) que se mudou para a habitação da sua mãe a quem dá assistência, Nelo (Herman José) parte para a escrita de uma obra literária, a que resolve dar o nome de 'diário de uma quarentena'. Mas quis o autocorretor, do alto da sua imprevisibilidade, que 'quarentena' fosse alterada para “quarentona”, mudança que o autor adotou imediatamente, por sentir corresponder à sua'“verdadeira' idade", avança o canal.

Na sua sala, o autor e escritor Eduardo de Lencastre (Eduardo Madeira) vende piadas por telemarketing. "A advogada, beata, poço de lascívia Joana Santos (Joana Pais de Brito) interage com o polémico médico algarvio Dr. Manuel Fuzeta (Manuel Marques), autor de uma vasta obra literária como Morrer Sim Mas Devagar, Somos Aquilo Que Bebemos ou Sanguessugas, a arte de uma boa chupada. A professora de ginástica Gabriela Vatapá (Gabriela Barros), grande amiga do protagonista, promove o exercício físico e deslumbra com a sua filosofia de vida", acrescenta a RTP1.

Em comunicado, o canal sublinha ainda que "Diário de uma Quarentona" pode "não matar o bicho, mas reforça a imunidade das suas putativas vítimas, à gargalhada".

"Diário de uma Quarentona" estreia a 8 de abril, às 23h30, na RTP1.