"Encontro Fatal" é uma das mais recentes apostas da Netflix. O filme escrito e realizado por Peter Sullivan estreou esta quinta-feira, dia 16 de julho, no serviço de streaming e é apresetado como um "thriller psicológico" e de "suspense".

A história acompanha Ellie (Nia Long), que tenta salvar o seu casamento com Marcus (Stephen Bishop) após um reencontro escaldante com um velho amigo, David (Omar Epps). Depois da conversa, a protagonista acaba por descobrir que o amigo é bem mais perigoso e instável do que ela se tinha apercebido.

"Uma advogada é apanhada num aterrador jogo do gato e do rato após um encontro com um velho amigo, que se transforma numa obsessão fatal e ameaça todos os que a rodeiam", resume a Netflix na sinopse do filme.

Veja o trailer: