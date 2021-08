No ar há duas semanas, "Pôr do Sol", da RTP1, continua a conquistar os espectadores. Esta quarta-feira, dia 25 de agosto, a mininovela registou um novo máximo de audiência, registando 10,3% de share.

No total, o episódio foi visto por uma média de 482 mil espectadores, com 5,1% de audiência média.

Nas redes sociais, "Pôr do Sol" continua a ser um programas mais comentados pelos espectadores. No Twitter, a produção da RTP1 tem-se destacado no top dos assuntos mais comentados em Portugal.

Os momentos e conversas hilariantes entre as personagens somam centenas de partilhas nas redes sociais.

Veja alguns dos momentos: