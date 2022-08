Depois do sucesso da primeira temporada e de muitos pedidos dos espectadores, a RTP1 decidiu avançar com novos episódios de "Pôr do Sol". A segunda parte da novela estreia-se esta segunda-feira, dia 8 de agosto, às 21h00.

"A Herdade do Pôr do Sol volta a abrir as suas portas com momentos ainda mais hilariantes, trazendo também novidades na história que todos vão querer ver", resume o canal em comunicado.

No primeiro episódio da segunda temporada, Matilde (Gabriela Barros) e Lourenço (Diogo Amaral) vivem a infância do filho Vicente com todo o carinho e amor, muito embora as coisas não estejam totalmente bem com o casal. "Algures em Espanha, Simão (Rui Melo) faz um retiro espiritual procurando redimir-se dos seus pecados num treino intenso para controlar o seu monstro interior. Longe de imaginar tudo isto está Salomé (Gabriela Barros), uma jovem cega que vive no Convento das Carmelitas Peludas e que é o segredo mais bem guardado de Madalena Bourbon de Linhaça (Sofia Sá Bandeira)", adianta a RTP1.

Nas redes sociais, os diálogos da novela tornaram-se virais e inspiraram várias montagens. Por isso, antes da estreia dos novos episódios, recorde alguns dos momentos.

