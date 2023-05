Durante uma emissão em direto no passado domingo, dia 21 de maio, conduzida pelo do jornalista Rui Lavaredas, da SIC, a partir do Estádio José Alvalade, em Lisboa, um adepto colocou-se em frente à câmara com um cachecol com palavras insultuosas.

"Em vez de apoiar o seu clube, as palavras de ódio, claro. Porque é que não mostra o cachecol do seu clube ao invés dessas palavras de ódio? Não há necessidade disto, isto é um jogo de futebol", frisou o jornalista. "Eu estou aqui para apoiar o meu clube...", respondeu o adepto do Sporting.

"Futebol é muito mais do que isso", acrescentou Rui Lavaredas.

O momento tornou-se viral nas redes sociais e soma milhares de visualizações.

Veja o momento: