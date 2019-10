"Why We Hate" é a nova aposta do canal Discovery Channel. A série produzida por Alex Gibney e Steven Spielberg e realizada por Geeta Gandbhir e Sam Pollard estreou no passado dia 13 de outubro em Portugal e os episódios vão para o ar todos os domingos, depois das 22h00.

Ao longo de seis episódios, a produção "explora uma das emoções mais básicas e destrutivas da humanidade – o ódio". "O objetivo desta série é ajudar as pessoas a compreenderem as suas próprias mentes, para que possam encontrar uma forma de trabalhar contra e o ódio e impedi-lo de se espalhar", explica o canal em comunicado.

"As questões exploradas em 'Why We Hate' são extremamente relevantes e atuais”, defende Nancy Daniels, Chief Brand Officer, da Discovery and Factual. "A Discovery está extremamente orgulhosa por se debruçar sobre este assunto critico com os lendários cineastas Alex Gibney e Steven Spielberg e com as equipas que estes juntaram. A ciência dá-nos o conhecimento que precisamos, a narrativa dá-nos esperança", acrescenta.

Já Alex Gibney e Steven Spielberg frisam que "chegar à raiz da condição humana é algo não só fascinante, como necessário para compreender quem somos".

"Esta não é apenas uma série que se limita a documentar algo que está a acontecer; é uma investigação – uma tentativa de compreender porque odiamos, através da ciência, e através de uma compreensão da nossa humanidade comum. O ódio está no nosso ADN. Se conseguirmos compreender porque atuamos de certa maneira, então podemos mudá-la. Essa é a nossa capacidade única e exclusiva como seres humanos", acrescentam os produtores em comunicado.