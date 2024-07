A partida, que decorreu na segunda-feira, teve direito a prolongamento e decisão por penalties, contou com uma audiência média a chegar aos 36,5% e o 'share' registado a ser de 64,8% para o período total da transmissão, sendo "agora o programa mais visto de 2024, pelo menos até a Seleção Nacional voltar a entrar em campo na sexta-feira".

O jogo de Portugal nos oitavos de final registou uma "audiência média de cerca de 3.520.900 indivíduos" e foi o que teve a transmissão mais longa: perto de três horas de duração, salienta a Havas Media Network.

Portugal vai defrontar a França nos quartos de final de 05 de julho.

"Cristiano Ronaldo juntou mais um feito no seu vasto palmarés, depois de ser o primeiro jogador a participar em seis campeonatos da Europa (desde a sua estreia em 'casa', em 2004), é agora também o único a marcar em seis europeus, com o seu penalti de ontem, e o mais velho a fazê-lo", sublinha a Havas Media Network.

O guarda-redes português Diogo Costa é também o primeiro a defender três grandes penalidades seguidas num europeu.

"A audiência da transmissão do jogo, feita na RTP1, foi crescendo ao longo do período de jogo regulamentar, desceu ligeiramente durante o prolongamento e atingiu o valor mais elevado durante a marcação das grandes penalidades", adianta a HAvas Media Network.

O Portugal - Chéquia, transmitido em 18 de junho pela SIC, foi o segundo jogo de Portugal mais visto, com uma audiência média de 34,6%, o que corresponde a 3,3 milhões, seguido do Georgia - Portugal (32,9%; 3,1 milhões) e do Turquia - Portugal (26,8%; 2,5 milhões).