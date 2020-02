Gonçalo Reis lembrou, a propósito, a programação produzida para as comemorações dos 600 anos do descobrimento do Porto Santo e da Madeira, "cujo desempenho mereceu um louvor da própria Assembleia Legislativa", anunciando programas novos nas áreas da Ciência, da Cultura e da Descentralização.

Realçou também o "enorme desempenho no digital", nas redes sociais como o Facebook e o Instagram, que "aumentou 60% em comparação a 2018".

"A RTP/Madeira já tem mais de 200 mil seguidores no Facebook e mais 20 mil seguidores no Instagram", observou.

Gonçalo Reis referiu ainda que "35% dos quadros da RTP/Madeira foi reenquadrada ou reclassificada" e que os oito precários aceites ao abrigo do PREVPAP - Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários na Administração Pública serão reintegrados na empresa "em menos de 24 horas" a partir do momento que os processos de homologação cheguem à empresa.

O presidente da RTP recordou que o investimento feito pela empresa em 2019 no Centro Regional da RTP/Madeira foi de 518 mil euros.

"O nosso plano plurianual é manter este padrão nos próximos anos e inclusive já em 2020 durante o qual temos, entre outros, dois investimentos bastante significativos que, aliás, já estão em curso, que são o carro de exteriores com capacidade para ir até oito câmaras em HD e equipamento novo de continuidade".