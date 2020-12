No início de janeiro de 2020, Cristina Ferreira foi a convidada do arranque da nova temporada de "5 para a meia-noite". Durante o talk show da RTP1, a apresentadora participou na rubrica "Pressão no Ar".

Em Portugal, o vídeo da entrevista de Filomena Cautela e Inês Lopes Gonçalves a Cristina Ferreira foi um dos mais vistos do ano no Youtube. Segundo os dados, a "Pressão no Ar" com a apresentadora foi o nono vídeo mais popular - o top é liderado pela explicação da Direcção-Geral da Saúde (DGS) sobre como lavar bem as mãos.

No total, o vídeo já foi visto por mais de um milhão e 295 mil pessoas.

Veja o vídeo:

"Cristina Ferreira, o que dizia o último whatsapp que trocaste com o Goucha?", começou por perguntar Inês Lopes Gonçalves na "Pressão No Ar". "Está marcado dia 21, vamos almoçar", revelou a apresentadora, acrescentando que é Manuel Luís Goucha que paga normalmente o almoço.

Na "Pressão no Ar", Cristina Ferreira foi desafiada ainda a participar no "jogo do fazias", tendo que escolher entre duas personalidades. No final, Ruben Rua foi o vencedor.