Em conversa com James Corden - veja aqui o especial "An Afternoon with Prince Harry & James Corden" -, o Príncipe Harry confessou que gostava que o ator Damian Lewis ("Segurança Nacional") o interpretasse em "The Crown", série da Netflix sobre a família real britânica.

"Acho que o Damian Lewis poderia interpretá-lo, e eu interpretaria o William, esse seria o elenco", acrescentou James Corden. "Isso não significa que seja um bom elenco, mas é um elenco", brincou o duque de Sussex.

Na conversa, o Harry confessou ainda que se sente "confortável" com a série. "Eles não pretendem ser notícias. É ficção. Mas é vagamente baseado na verdade. Claro que não é completamente preciso, mas dá uma ideia de como é aquele estilo de vida, as pressões de colocar o dever e o trabalho acima da família e de tudo o resto, e o que pode vir daí", sublinhou.

"Estou muito mais confortável com ‘The Crown’ do que quando estou a ler artigos sobre a minha família, sobre a minha mulher ou sobre mim. Porque aquilo [a série] é obviamente ficção. Mas [as notícias] estão a ser reportadas como factos porque tu és notícia. E isso é uma questão para mim", confessou.