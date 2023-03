Em Espanha, "First Dates" continua no pequeno ecrã e a dar que falar. Na passada semana, o programa de encontros apresentado por Carlos Sobera contou com um participante que chamou a atenção dos espectadores.

Juanama, um professor de dança de Shakira, inscreveu-se no programa para encontrar a cara metade. Na sua apresentação, o espanhol revelou que deu aulas de zumba à cantora colombiana. "Não sabia que ela precisava de aulas", brincou o apresentador espanhol.

O professor de dança explicou que deu aulas particulares a Shakira, quando a artista estava grávida pela segunda vez. "É muito bonita, muito amável, muito trabalhadora e comigo foi sempre maravilhosa", frisou.

No programa, Juanama revelou ainda um comentário de Shakira sobre Piqué. "Não acho que sejas catalão... porque sou casada com um catalão e ele não se mexe assim", terá dito a artista ao professor de dança espanhol.