18 anos depois, o "Prós e Contras" chegou ao fim. A última emissão do programa conduzido por Fátima Campos Ferreira foi para o ar na passada segunda-feira, dia 28 de setembro.

A emissão ficou marcada por uma despedida emocionada da jornalista e apresentadora da RTP1.

Veja o vídeo:

O último "Prós e Contras" foi transmitido partir da Casa do Artista, local onde nasceu o programa. Leonor Beleza, António Costa Silva, a provedora de Justiça Maria Lúcia Amaral e "portugueses com diferentes pontos de vista juntaram-se para debater o mundo em mudança com os olhos postos no futuro".