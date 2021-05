Baseada nos livros do universo "Grisha", de Leigh Bardugo, "Shadow and Bone" chegou à Netflix no dia 23 de abril. Em Portugal, a série encontra-se nos primeiros lugares do ranking diário dos conteúdos mais vistos no serviço de streaming. Nas redes sociais, vários espectadores têm comparado a saga com "A Guerra dos Tronos".

Para a atriz protagonista Jessie Mei Li (Alina), que assume ser fã da série da HBO, não há semelhanças entre os dois universos. "Adoro 'A Guerra dos Tronos', mas sinto que ['Shadow and Bone'] não poderia ser mais diferente de 'A Guerra dos Tronos' em termos de tom", frisou em entrevista ao Digital Spy.

A série da Netflix centra-se "muito mais na revolução industrial steampunk do século XIX do que com espadas e dragões", acrescenta.

Segundo a Netflix, "Shadow and Bone" transporta-nos "até um mundo devastado pela guerra, onde a soldado raso e órfã Alina Starkov acaba de descobrir um poder extraordinário que poderá ser a solução para libertar o seu país". "Atormentada pela monstruosa ameaça do Sulco de Sombra, Alina é separada de tudo aquilo que conhece para treinar integrada num exército de elite composto por soldados mágicos conhecidos como Grisha", resume o serviço de streaming.

"Mas enquanto se esforça para desenvolver o seu poder, descobre que aliados e inimigos podem vestir a mesma pele e que nada neste sumptuoso mundo é aquilo que parece. Com perigosas forças em jogo, incluindo uma equipa de carismáticos criminosos, será preciso mais do que apenas magia para sobreviver", remata a Netflix.

"Shadow and Bone" é uma produção da 21 Laps Entertainment para a Netflix com Jessie Mei Li (Alina Starkov), Archie Renaux (Malyen Oretsev), Freddy Carter (Kaz Brekker), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper Fahey) e Ben Barnes (General Kirigan).

"Não há ninguém como ela... e nunca vai haver. Preparem-se para entrar no universo Grisha", frisa a plataforma de streaming no texto que acompanha o trailer da produção.