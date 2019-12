Os rumores sobre o fim do "Você na TV" têm sido alimentados há meses. Várias publicações já adiantaram que Manuel Luís Goucha irá sair do programa das manhãs e passar para as tardes da TVI, enquanto Maria Cerqueira Gomes deverá ser repórter no norte do país.

"Acredito que 2020 seja um grande ano mas, como sabem, estas coisas podem mudar com factores novos. Eu acredito em 2020, porque é 20 e 20, gosto do número e há uma nova direção", frisou Manuel Luís Goucha , citado pela Nova Gente, na cerimónia Troféus Impala de Televisão 2019.

"Vejo-me nas manhãs, nas tardes, nas noites, nas madrugadas… Quer dizer, nas madrugadas, não. Sou um homem da manhã, não se esqueçam disso. São 30 anos a levantar-me às seis (...) Eu gosto de trabalhar sozinho e em dupla. Trabalhei com duas duplas – com a Sónia Araújo não posso considerar dupla porque não tinha essa mesma função -, uma das quais durante 15 anos", acrescentou.

Em setembro, a revista Nova Gente avançou que Felipa Garnel, a diretora de programas da TVI, desejava que Manuel Luís Goucha conduzisse o programa das tardes. Já a revista Maria avançou que o apresentador deverá formar dupla com Fátima Lopes. "Vai mudar tudo. O Manel vai para as tardes. Foi escrito que ele ia fazer sozinho, mas não, ele vai formar dupla com a Fátima Lopes. Eles dão-se muito bem, têm muito boa química, conhecem-se a trabalhar e será uma aposta forte para as tardes", contou uma fonte à revista.

Em cima da mesa está também poderá uma nova temporada de "O Monte do Manel".

O fim do "Você na TV"?

Depois de mais uma década a liderar audiências, o programa "Você na TV" perdeu espectadores com a estreia de Cristina Ferreira na SIC, no início do ano. Apesar das várias mudanças no talk show de Manuel Luís Goucha e Maria Cerqueira Gomes, a liderança não foi reconquistada.

De acordo com alguns rumores, a TVI tem na manga um novo plano. Segundo a TV Guia, citada pelo site Mais Televisão, "Você na TV" deverá chegar ao fim no início de 2020, sendo substituído por um novo formato.

De acordo com a revista, em cima da mesa estará uma adaptação do programa britânico "Loose Women", que conta com um grupo rotativo de cinco apresentadoras. Fernanda Serrano, Isabel Silva, Leonor Poeiras, Sílvia Rizzo e Maria Cerqueira Gomes poderão ser as escolhidas para a nova aposta.

"A ideia é termos um programa divertido com algumas caras conhecidas para mudar as manhãs. Vai ter espaço para a informação e tudo”, contou uma fonte à publicação.

No Reino Unido, "Loose Women" está no ar desde 1999 no canal ITV. Kaye Adams, Ruth Langsford, Andrea McLean e Christine Lampard são as atuais apresentadoras do talk show diário.