A nova temporada de "A Máscara" estreou-se no início de janeiro na SIC e tem conquistado os espectadores. Nas redes sociais, multiplicam-se as apostas sobre os concorrentes que se escondem atrás dos disfarces.

Nos primeiros programas, foram reveladas as identidades de alguns dos participantes: o robot era Luís Represas; Telma Monteiro era o lagostim; já Adelaide Ferreira escondia-se atrás da máscara do bulldog francês; e a abelha era o disfarce de Filipa Nascimento.

Dinossauro, banana, tigre, unicórnio, gelado, coelho, árvore, lobo e a coruja são as máscaras dos restantes concorrentes. Nos próximos programas serão reveladas as identidades dos participantes que se escondem nos disfarces.

Na apresentação das personagens, a produção do programa da SIC revelou algumas pistas sobre os participantes.

Conheça as pistas:

Coruja

Esbelta e elegante; Ave talentosa e muito bem falante. Não há desafio do qual eu fuja; Não é o som que a Coruja faz, é o que o público de “A Máscara” vai exclamar quando vir esta diva esvoaçante a pairar sobre as cabeças como ser poderoso e deslumbrante que sou; O meu voo assemelha-se a um bailado silencioso (...) A Coruja não olha para trás na vida… e olhem que tinha muitos feitos para recordar.

Unicórnio:

Sou bem real, mas não me podem tocar para confirmar por causa do distanciamento social. Sou bicho bravo, mas se me querem ver aos pinotes, esqueçam as selas, os estribos ou cabrestos (...) Sim, o unicórnio tem fãs. Muitos fãs. Centenas de fãs. Milhares de fãs. Milhões de fãs. Calma! Também não são tantos fãs. A última carta que recebia dizia: 'Sou teu fã'.

Lobo

Sou o Lobo. Idolatrado por uns, temido por outros. Comigo é ‘sim ou sopas’. Ou entro nas coisas para dar o meu melhor ou nem me dou ao trabalho de entrar. Estou nisto a 100% e quando assim é toda a área de "A Máscara" passa a ser território aqui do Lobão. Tive um beef com o Capuchinho Vermelho, mas essa história está muito mal contada. Põem-se a dar ouvidos a essa mulher, é o que dá.

Tigre

Sou o Tigre, uma brasa de felino. Assim que meter as minhas patas no estúdio de “A Máscara”, preparem-se que o palco vai pegar fogo. E não há investigador ou extintor que o consiga apagar. Cada vez que subo a um palco, subo a temperatura! Mas mesmo com tanto calor não vão querer que o tempo passe (...) Não descanso enquanto não cravar as minhas garras no troféu da grande final.

Gelado

Uma bola, duas bolas, três bolas vais querer provar. Sou um Gelado saboroso, vais chorar quando acabar. Sou docinho de várias cores, não tenho topping favoritos. Aos dentes não causo dores, no minha área sou perito. Isto de sabores martelados, adulterados, sintetizados não são para mim. Comigo só há sabores de verdade.

Árvore

Olá, muito gosto em conhecer-vos… eu sou a Árvore. Um vegetal muito multifacetado, que é como quem diz sou pau para toda a obra. Ainda era um pequeno rebento e já agarrava a primeira oportunidade profissional. Para quem diz que as árvores não andam, eu não só andei, como voei para o outro lado do Atlântico.

Banana

Sou a Banana, fruta bacana, que no palco abana toda a semana. Finto como Chalana, mas não sou sacana. Abre a pestana! Não sou fruta tocada, muito menos passada. Sou de tão boa qualidade que até já fiz sucesso na exportação para uns quantos países diferentes. Canto, represento, até danço, mas não ando por aí toda descascada que sou uma banana séria, ainda que por vezes vista cascas diferentes.

Coelho

Sou Coelho gingão. Sou bicho macaco, posso parecer um vilão com este meu ar de velhaco. Se estão à espera de um coelhinho dócil e fofinho, tirem o cavalinho da chuva (...) Sou um tipo sortudo e até dizem que dou muita sorte aos outros, agora não se lembrem de me cortar as patas para adornar porta-chaves que eu preciso delas para segurar o microfone e cantar.