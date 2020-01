"A Máscara", concurso que conta com a participação de famosos, estreou na SIC na noite desta quarta-feira, dia 1 de janeiro de 2020.

No formato, várias celebridades, totalmente mascaradas e irreconhecíveis, vão subir a palco para cantar - nem o público nem o júri sabem quem são os concorrentes, sendo apenas avaliada a voz.

No final do primeiro episódio, foi revelada a identidade do concorrente expulso. O Cavalo, o participante menos votado, era na verdade Jel.

Jorge Corrula, César Mourão, Carolina Loureiro e Sónia Tavares serão os jurados do programa que será conduzido por João Manzarra.

Nas redes sociais, a SIC revelou os primeiros disfarces dos 12 concorrentes: Pantera, Borboleta, Pérola, Leão, Astronauta, Pavão, Ananás, Cavaleiro, Monstro, Corvo, Cavalo e Poodle.

Veja os disfarces no vídeo: