A edição de 2020 do "Big Brother" está a entrar na reta final e as apostas sobre quem será o/a vencedor/a do reality show já começaram. Nas redes sociais, o programa da TVI continua a dominar muitas das conversas entre os espectadores.

Tendo em conta o número de seguidores no Instagram, Iury é a concorrente mais popular, ao somar mais de 101 mil seguidores. Em segundo lugar está Soraia (61 mil seguidores), seguida por Ana Catharina (56,8 mil seguidores).

Dos concorrentes que ainda permanecem na 'casa mais vigiada do país', Teresa é quem menos seguidores acumula no Instagram (17,1 mil seguidores).

Veja quantos seguidores somam os concorrentes:

Iury (ver conta no Instagram) - 101 mil seguidores

Soraia (ver conta no Instagram) - 61 mil seguidores

Ana Catharina (ver conta no Instagram) - 56,8 mil seguidores