A cerimónia dos Brit Awards, que decorreu no passado sábado, dia 2 de março, O2 Arena, em Londres, bateu um recorde negativo. De acordo com a revista NME, a transmissão registou a audiência mais baixa de sempre, com uma média de 2,5 milhões de espectadores.

O evento foi transmitido em direto pela ITV1 e ITVX no Reino Unido e perdeu quase 900 mil espectadores em relação a 2023 - no ano passado, os Brit Awards foram vistos por mais de 3,3 milhões de pessoas.

Na cerimónia, Raye foi a grande protagonista, ao vencer seis prémios.Já Dua Lipa venceu o galardão de Melhor Artista Pop, mas foi a sua atuação que se destacou. Na cerimónia, a cantora apresentou o tema "Training Season" e surpreendeu tudo e todos com um "truque de ilusionismo".