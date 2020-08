Em conversa com o SAPO Mag, o ex-concorrente do "Big Brother" sublinha ainda que a sua opinião em relação a alguns concorrentes mudou depois de abandonar a 'casa'. "Uns para bem e outras nem por isso (...) Houve oportunidade de esclarecer algumas coisas com alguns dos concorrentes cá fora, porque na casa não tinha sido possível. No mau sentido, foi o facto de haver um concorrente quem nem me dirigiu mais a palavra", revela.

Já sobre a final, marcada para este domingo, dia 2 de agosto, Renato acha que será Diogo o grande vencedor. "Segundo as sondagens não oficiais, será o Diogo a ganhar. Acho-o um ótimo concorrente e uma excelente pessoa... mas, gostaria que fosse atribuído o prémio final à Soraia porque, para mim, a genuinidade dela é incrível", defende.

"Partilharia a final com qualquer concorrente. Mas, se tivesse a oportunidade de escolher os cinco finalistas seria eu, o Diogo, a Ana Catarina, a Soraia e a Teresa", revela o ex-participante do reality show.

Já sobre Noélia, a concorrente mais nomeada de sempre de todos os reality shows portugueses, Renato Ponte defende que a algarvia tem uma forma de ser "peculiar": "A Noélia tem uma maneira de ser peculiar, nem todas as pessoas se identificam com ela. No entanto, conseguimos adaptarmo-nos e ter uma boa relação com ela".

Ana Catharina, Noélia, Iury, Soraia, Sandrina e Diogo são os finalistas da edição de 2020 do "Big Brother". O reality show da TVI chega ao fim este domingo, dia 2 de agosto.