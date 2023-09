Esta terça-feira, dia 5 de setembro, a CMTV transmitiu a reportagem "As excentricidades de uma milionária", sobre a Amélia de Jesus, que venceu o Euromilhões há 10 anos.

Segundo o canal, a "Investigação CM" sobre a euromilionária de Marco de Canaveses "obteve o melhor resultado de sempre da história do programa". A reportagem, onde entrevistada confessa que roubou as ossadas do seu marido, foi vista por uma média de 440 mil espectadores.

"A emissão, composta por uma reportagem da autoria de Tânia Laranjo, Adrian Negura e Marc Ricardo Silva, foi para o ar às 21h27, e atingiu uma audiência média de perto de 440 mil espectadores, o que é equivalente a 9% de share", adianta a CMTV, lembrando que é "o melhor resultado de sempre do programa da CMTV, estreado a 18 de março de 2019".