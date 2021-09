A segunda emissão da nova temporada de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha" foi para o ar este domingo, dia 19 de setembro. No programa da SIC, Ricardo Araújo Pereira centrou-se na análise da campanha eleitoral para as autárquicas.

Em tom de brincadeira, o humorista "pediu desculpa" aos candidatos do Chega. "Na semana passada cometemos aqui uma injustiça. Insinuámos que, muitas vezes, os candidatos do Chega não aparecem nos debates com base no facto de, muitas vezes, os candidatos do Chega não aparecerem nos debates", frisou.

"Às vezes, os candidatos do Chega aparecem e aí percebe-se claramente porque é que eles normalmente não aparecem", brincou Ricardo Araújo Pereira.

Em "Isto É Gozar com Quem Trabalha - Quarta Variante", o humorista também analisou a campanha do PS, nomeadamente a " velocidade na estrada". "António Costa tem andado um bocadinho mais depressa...E há mais membros do governo a transgredir as regras do trânsito", gracejou.

