Na emissão deste domingo, dia 20 de março, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha", da SIC, Ricardo Araújo Pereira analisou o final de uma entrevista na CNN Portugal.

Depois da conversa com o General Agostinho Costa, o jornalista do canal recorreu a uma cábula na mão para relembrar o nome do convidado."Tinha cábulas este menino", gracejou o humorista.

"Todos fidalgos na CNN com as 'Breaking News', tudo em estrangeiro, mas depois escrevem na mão como os pelintras aqui, como os pelintras da SIC Notícias", brincou , Ricardo Araújo Pereira em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha".

Veja aqui o vídeo.