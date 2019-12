O "Roast a Ljubomir Stanisic", que decorreu no passado dia 13 de outubro, no Campo Pequeno, em Lisboa, vai ser transmitido na TVI no próximo sábado, 7 de dezembro, às 23h00.

"Quem não teve oportunidade de assistir ao vivo a este Roast explosivo vai agora poder ver tudo o que se passou", frisa a Plural em comunicado. O espetáculo contou com Rui Sinel de Cordes no papel de Roastmaster e com Merche Romero, Eduardo Madeira, Marco Costa, Gilmário Vemba, Maurício Meirelles, Pedro Henriques, Patrícia Tavares e Hugo Nascimento.

"Uma noite épica e cheia de humor que prometeu e cumpriu o objetivo de pôr o mais controverso chef do país na grelha", sublinha a produtora.