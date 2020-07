Na passada semana, a Comissão de Trabalhadores (CT) da RTP reuniu com o Conselho de Administração. Nas redes sociais, a CT partilhou os tópicos dos assuntos abordados na reunião.

Um dos temas em análise foi o mercado televisivo, nomeadamente as últimas contratações da TVI. "A CT quis saber como é que a Administração está a encarar a contratação de profissionais da RTP pela TVI, nomeadamente a contratação do jornalista João Fernando Ramos e a tentativa de contratação do jornalista José Rodrigues dos Santos", explica o boletim da reunião.

"O CA disse que a TVI tentou contratar 'vários' profissionais da RTP, sinal de que o 'mercado da comunicação social é concorrencial'. No entanto, o CA afirmou ter conseguido 'reter' alguns destes profissionais, o que 'não significa pagar mais'", pode ler-se no documento partilhado nas redes sociais.

"De acordo com o CA, 'alguns profissionais' foram sensíveis 'à importância de trabalhar no serviço público e com toda a liberdade'. O CA mostrou estar ciente de que a TVI poderá contratar outros profissionais da RTP", remata.