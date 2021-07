A primeira temporada de "Programa Cautelar", da RTP1, contou com apenas seis episódios e chegou ao fim no passado dia 10 de julho. Nas redes sociais, o programa de Filomena Cautela destacou-se entre os temas mais comentados nas redes sociais, conquistando elogios dos espectadores.

Depois de vários pedidos dos seguidores, a apresentadora confirmou que o formato vai regressar à RTP1. Na sua conta no Instagram, Filomena Cautela revelou que "Programa Cautelar" regressa "em breve" ao pequeno ecrã.

A primeira temporada de "Programa Cautelar" contou com seis episódios. "Andamos a maior parte do nosso tempo com os olhos colados aos nossos tablets e telemóveis. Este é o programa que amplia todos os ecrãs, com a vantagem de pôr a verdade à frente do resto. 'Programa Cautelar' é uma combinação entre humor e análise, que tenta explicar a realidade de forma simples, acessível, divertida e factual", resumiu a RTP1.

"Todas as semanas um tema de fundo, mais ou menos fraturante, é dissecado de fio a pavio: da origem, lá atrás (às vezes, mesmo muito atrás), até aos efeitos que tem hoje na vida de todos, no que fazemos e vemos diariamente", acrescentou o canal, em comunicado.