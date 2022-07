O MEO Marés Vivas regressa hoje a Vila Nova de Gaia, no distrito do Porto, após dois anos de interregno impostos pela pandemia da COVID-19. Em comunicado, a RTP, o canal oficial do festival, adiantou que vai transmitir alguns dos concertos em direto e diferido.

O grande destaque é a transmissão do concerto de Anitta. A cantora sobe ao palco principal do MEO Marés Vivas no domingo, dia 17 de julho, às 23h30 e o espetáculo poderá ser visto na RTP1 e RTP Play a partir da meia-noite.

O canal vai ainda transmitir os concertos de Miguel Araújo, James, Bárbara Tinoco e Diogo Piçarra.

Veja os horários:

15 de julho

Miguel Araújo - pelas 22h50 na RTP Play

- pelas 22h50 na RTP Play James – pelas 00h00 na RTP1 e RTP Play

16 de julho

Bárbara Tinoco – pela 01h00 na RTP1 e RTP Play

17 de julho