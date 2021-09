Depois de ter sido afastado da TVI devido a comentários considerados homofóbicos, Quintino Aires decidiu abraçar um novo projeto. Esta quinta-feira, dia 23 de setembro, o comentador estreou-se na CMTV, sendo o novo reforço da equipa do programa "Rua Segura".

Segundo o Correio da Manhã, a emissão de quinta-feira do programa foi vista por uma média de 84 mil espectadores. Com 6,6% de share, "Rua Segura" derrotou a série "Iskander", exibida pela RTP1 (2,3% de share).

Depois de Quintino Aires ter feito vários comentários considerados homofóbicos em "BB Extra", a TVI decidiu afastar o comentador do reality show. "Perante o discurso proferido ontem no 'BB Extra' pelo comentador Quintino Aires, a TVI afirma que não se revê neste tipo de comentários. Esta é uma opinião do comentador e a TVI refuta qualquer comportamento ou atitude homofóbica, xenófoba ou sexista", frisou o canal em comunicado.

Em entrevista à CMTV, Quintino Aires comentou a decisão da TVI, considerando que foi "uma falta de educação" a forma como foi comunicado o seu afastamento. "A TVI teve a falta de educação de enviar a informação sem esperar", lamentou.