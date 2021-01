No final da emissão de sábado, dia 16 de janeiro, do programa "Em Família", Ruben Rua escreveu um longo texto nas redes sociais sobre o seu regresso à TVI e as críticas quem tem recebido nos últimos meses.

"Hoje senti a necessidade em escrever o que me vai na alma. Adiei várias vezes esta partilha e em outros tantos momentos pensei que nunca o iria fazer. Há muitas coisas e pensamentos que não manifesto nas redes sociais. Não que eles não existam, mas prefiro não lhes dar relevância. Hoje foi diferente. Não quero permanecer num silêncio com características de cobardia, à imagem dos que todos os dias me atacam de forma desinformada, gratuita e ignorante", frisou.

"Nos últimos meses muito se tem falado do meu regresso à TVI. Um regresso meritório para muitos, um crescimento horizontal para outros", acrescentou, falando sobre a sua amizade com Cristina Ferreira.

"Há quem ache que posso vir a ser um grande apresentador, há quem considere que tudo o que tenho até ao dia hoje é uma consequência de ser o 'namorado' da Cristina. A dança do barco supera o meu ímpar trajecto na moda, o meu curso de Comunicação na Universidade Nova de Lisboa, e até, o meu trajecto televisivo construído nos últimos cinco anos, alguns deles quando a Cristina se encontrava numa outra estação televisiva", lembrou o apresentador e modelo.

No texto publicado na sua conta no Instagram, Ruben Rua sublinhou que Cristina Ferreira lhe deu "uma oportunidade". "A Cristina deu-me a oportunidade e eu serei sempre grato por isso. Cabe-me a mim agarra-la ou não. É assim em todas as profissões. Alguém nos dá uma oportunidade e nós depois revelamos capacidade ou não", frisou.

"Leio muitos comentários que não são opinativos. São destilações de ódio, muitas vezes encomendadas, escondidas em perfis falsos. Leio muitas notícias que me magoam, que não são dignas de uma publicação jornalística... publicações estas que tratei sempre com respeito e profissionalismo durante todo o meu percurso", rematou.

