"Toda a minha vida me habituei a ter que demostrar o meu valor mais do que os outros. De alguma forma as coisas chegavam, mas chegavam sempre tarde e sempre aprendi a ter de me sacrificar muito por elas e a ter de demostrar que merecia", confessou Ruben Rua.

"Nós sabemos que ter uma vida pública exige isso. Ter uma profissão como a que nós temos, pressupõe isso. Nós precisamos das audiências, precisamos que o público goste de nós e que nos queira ver. Estamos sob esse escrutínio público, mas, muito honestamente, eu sinto que é uma crítica que não é honesta: é enviesada, parcial, e os motivos que estão por trás dela não são apenas o meu trabalho enquanto apresentador", defendeu o apresentador da TVI em conversa com Maria Cerqueira Gomes, referindo-se à mudança de Cristina Ferreira da SIC para a TVI.

"Tem que ver com guerras que existem muito maiores do que aquelas que eu possa travar. Acho que por dois motivos acabo por ser um alvo fácil. Primeiro porque estou muito associado a ela para bem e para o mal e, ao contrário de muita gente, não falo de vez em quando ou quando me convém falar", frisou.