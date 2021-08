Depois de ter sido uma das apostas da TVI, o "MasterChef Portugal" vai regressar à RTP1. Nas últimas semanas, vários meios avançaram que a nova edição do programa seria apresentada por Fátima Lopes, mas os rumores foram desmentidos por uma fonte do canal à Nova Gente.

A fonte da estação adiantou à revista que "a RTP não está, nem esteve em negociações com a apresentadora".

Já segundo a TV 7 dias, o chef Vítor Sobral e a chef Marlene Vieira serão dois dos jurados da nova edição do "MasterChef Portugal". Habitualmente, o formato conta com três mentores e um apresentador - na RTP1, a primeira temporada do programa foi apresentada por Sílvia Aberto; já na TVI, Manuel Luís Goucha foi o anfitrião.

"O programa que muda a vida das pessoas e que transforma amadores em cozinheiros premiados está de regresso à RTP. A partir de hoje estão abertas as inscrições para este novo desafio para quem a cozinha é uma grande paixão", revelou a RTP1 em comunicado.