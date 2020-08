Maria Cerqueira Gomes, que abandonou a condução diária do "Você na TV" no final do primeiro trimestre do ano, deverá sair da TVI no final de agosto. A notícia é avançada esta sexta-feira, dia 7 de agosto, pela revista TV 7 Dias, mas a informação ainda não foi confirmada pela estação de Queluz de Baixo.

De acordo com a publicação, a ligação da apresentadora com a TVI termina final do mês e o canal não pretende renovar o contrato.

Depois da saída de Cristina Ferreira, a TVI apostou em Maria Cerqueira Gomes, antiga apresentadora do Porto Canal. Na estação de Queluz de Baixo, a portuense conduziu o programa "Você na TV", com Manuel Luís Goucha, e "A Tua Cara Não Me É Estranha".

Nos últimos meses, Maria Cerqueira Gomes tem estado à frente da rubrica "Gente com Norte".