Na emissão desta sexta-feira, dia 23 de abril, de "Extremamente Desagradável", Joana Marques analisou a final de "The Voice Kids", que terminou no passado fim de semana. "Rezamos para que Catarina Furtado não se torne uma embaixadora da má vontade... mas só para comigo", gracejou.

No episódio da rubrica, a humorista fez apenas perguntas. "Sabem se está tudo bem com a Catarina Furtado?", começou por questionar a humorista na rubrica do programa "As Três da Manhã", da Renascença. "Alguém sabe que bebidas servem ao jantar antes do 'The Voice Kids'?", acrescentou.

"Catarina, sentes que o teu 'até já' pode substituir o 'bom quarta-feira' da Rita Pereira", brincou Joana Marques.

Veja o vídeo: