As produções em Espanha continuam a ser uma das grandes apostas da Netflix. Esta semana, o serviço de streaming anunciou uma nova série: "Sagrada Família" estreia-se a 14 de outubro e conta com caras bem conhecidas no elenco.

Najwa Nimri, atriz que vestiu a pele da inspectora Sierra em "La Casa de Papel", é a protagonista da nova série de Manolo Caro, criador de "A Casa das Flores" e "Alguém Tem de Morrer". Alba Flores, atriz espanhola que interpretou Nairóbi na popular série da Netflix, também faz parte do elenco, juntamente com Álvaro Rico ("Élite"), Carla Campra, Iván Pellicer Ella Kweku, Álex García e Macarena Gómez.

"Sagrada Família" vai acompanhar Gloria (Najwa Nimri) e a sua família. "Para esta família, é sagrado que todos estejam presentes à mesa. Até mesmo os segredos", resume o serviço de streaming.

"Num barrio onde nada é o que parece, quatro vizinhas forjam uma forte amizade com um denominador comum: são mães . O relacionamento entre elas parece perfeito, até que o passado de Gloria muda tudo . É, então, que descobriremos do que uma mãe é capaz de proteger a sua família, a coisa mais sagrada que ela tem", acrescenta a Netflix.

Veja o teaser: