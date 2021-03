Salvador Sobral foi o convidado de Ricardo Araújo Pereira na emissão deste domingo, dia 28 de fevereiro, de "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Terceira Dose". No programa da SIC, o músico recordou a sua vitória no Festival Eurovisão da Canção.

No início da conversa, o artista revelou a reação dos pais à sua vitória no Festival da Eurovisão. "Eles não são aqueles histéricos dos programas de talentos", frisou.

Em "Isto É Gozar Com Quem Trabalha - Terceira Dose", Salvador Sobral frisou ainda que gosta de cantar em todas as línguas e recordou a sua passagem pela Islândia. "Eu fui cantar à Islândia e os islandeses têm também este som 'je'... e cantaram o 'Amar Pelos Dois' com uma perfeição, muito melhor que os portugueses. Muito bem, os islandeses. Fiquei orgulhoso", confessou.

Veja aqui a entrevista.