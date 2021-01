A Netflix revelou que Tom Sturridge será o protagonista da série de imagem real "The Sandman". O serviço de streaming confirmou ainda que Gwendoline Christie será Lucifer e que Vivienne Acheapong, Charles Dance, Asim Chaudhry, Sanjeev Bhaskar e Boyd Holbrook também vão fazer parte do elenco.

Segundo a plataforma, a história, baseada nos livros de banda desenhada de Neil Gaiman editados pela linha Vertigo da DC Comics, é "uma mistura de mitologia moderna e fantasia obscura, onde ficção contemporânea, drama histórico e lenda se cruzam".

"A série segue as pessoas e os lugares afetados por uma entidade divina, enquanto esta tenta corrigir os erros cósmicos (e humanos) que cometeu durante a sua longa existência", acrescenta a Netflix.

"É empolgante podermos formar parceria com a brilhante equipa composta por Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg e trazer para o ecrã a icónica série de banda desenhada do Neil, The Sandman", frisou Channing Dungey, vice-presidente de séries originais na Netflix.

"Estamos muito entusiasmados por criar uma série original épica que explora em profundidade este complexo universo de personagens multifacetadas, enredos envolventes e mundos minuciosamente elaborados, adorado por fãs do mundo inteiro", rematou.