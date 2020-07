"Beavis and Butt-Head", série que marcou a geração MTV nos anos 1990, vai voltar ao pequeno ecrã. Segundo a Vulture, o criador da aposta de animação, Mike Judge, assinou um acordo com a 3 Arts Entertainment e vai começar a trabalhar em duas novas temporadas e em episódios especiais.

De acordo com as informações já reveladas, o criador vai alterar alguns detalhes da história, podendo envelhecer as personagens principais - nos episódios do formato original, a dupla protagonista era adolescente.

O Comedy Central, canal que irá transmitir os novos capítulos, promete ainda que as duas temporadas vão agradar aos fãs. Em comunicado, a estação sublinha ainda a série vai abordar "assuntos que falarão ao coração dos novos e velhos fãs - pais da geração X e os seus filhos".

"Senti que era uma boa altura para voltar a ser estúpido", disse ainda Mike Judge ao The Hollywood Reporter.

"Beavis and Butt-Head" centrou-se nos dois adolescentes de uma curta-metragem de 1992 e foi emitida pela MTV entre 1993 e 1997, contando com sete temporadas. Também inspirou um filme, em 1996, e um regresso que durou uma temporada, em 2011. Grande parte da ação acompanhava os protagonistas a assistir e criticar videoclips.