"Seaspiracy: Pesca Insustentável" estreou-se esta semana na Netflix. O documentário de uma hora e 29 minutos "examina a indústria pesqueira global, desafiando as noções de pesca sustentável e mostrando como as ações humanas destroem o ambiente".

Do cocriador responsável por "Cowspiracy", "Seaspiracy: Pesca Insustentável" segue a mesma linha e "revela verdades alarmantes — e pouco divulgadas — sobre a vasta destruição ambiental dos nossos oceanos causada pelo comportamento humano".

"O cineasta Ali Tabrizi tinha a intenção inicial de celebrar o oceano que tanto adora, mas em vez disso, deu por si a examinar a devastação que o ser humano infligiu nos vulneráveis mares", adianta o serviço de streaming.

"Desde plástico e equipamento de pesca a poluir as águas, passando pelos danos irreparáveis causados pela pesca de arrasto e pela pesca acessória, até à pesca ilegal e a devastadoras práticas de caça, a humanidade está a arruinar a vida marinha e, como consequência, o planeta inteiro. O que Tabrizi acaba por revelar não só desafia as noções de pesca sustentável, como também choca todos os que se preocupam com as maravilhas da vida no oceano, com o futuro do planeta e com o lugar que ocupamos nele", remata a Netflix.