Assim se avança para assuntos sensíveis para as hordes americanas, que aqui são enxovalhadas com uma certa glorificação de maus comportamentos, subjugação e abuso de poder. Sem qualquer tipo de consequências para os nossos bons/maus da fita.

Então, entre um plano para desvendar o atacante de Gamby e as pérfidas acções de Russel para se manter na cadeira de diretor do liceu, esta série de nove episódios deixa o registo juvenil escolar de John Hughes presente na primeira temporada para se encostar ao ar de vingança de um Brian De Palma, como referiram Danny McBride e Walton Goggins, que não renegam a oportunidade de ter o realizador David Gordon Green ("Alta Pedrada", "Stronger - A Força de Viver", o recente "Halloween") atrás das câmaras a distorcer a perspetiva das suas personalidades.

Nesta segunda temporada, Gamby procura aproximar-se de todos, fazendo-nos até acreditar que quer mudar: dá aulas de substituição; ajuda, à sua maneira, na reintegração de um antigo aluno; tenta reconquistar a professora Snodgrass, mas mesmo “não querendo” ... cai na lábia de Ms Abbott (Edi Patterson), a professora de castelhano. Pelo contrário, Russel vê a vida mudar à sua volta: o pai falece, a esposa deixa-o e os professores viram-se contra ele.

"Vice Principals" está num patamar irascível do seu "bromance", com situações como o sofrimento de Gamby, que em convalescença após o ataque rapidamente se passa a aproveitar da incapacidade, cravando a atenção de todos; ou o discurso de Russel no funeral do pai, que com um conteúdo enaltecedor da vida entre pai e filho está na verdade a mandar uma cuspidela no caixão e nos presentes.

Com os dois juntos, venha o diabo e escolha: como já foi escrito, o Diabo é Russel e Gamby o seu lacaio, ambos figuras que se apoiam na mentira e na sua própria moralidade egoísta, humilhando todos os professores e alunos da escola.

Mais tóxicos e mais ambiciosos, sempre de humor corrosivo, em que um mata, o outro esfola, mas nunca nos deixando esquecer: afinal, quem tentou assassinar Gamby?