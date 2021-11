O encontro internacional ONSeries Lisboa, que acontecerá de 24 a 26 de novembro, no Centro Cultural de Belém, destina-se a revelar as mais recentes produções de ficção televisiva e a debater o panorama audiovisual, com a presença de responsáveis de várias empresas e produtoras do setor.

No âmbito do encontro, foi organizado um concurso de apoio financeiro ao desenvolvimento de projetos de "vocação internacional" e que tenham alguma ligação, técnica ou criativa, com Portugal ou com a cultura lusófona.

Dos 44 projetos submetidos a concurso, um júri escolheu seis finalistas, que terão de ser apresentados durante o OnSeries, dos quais dois são estrangeiros: "Desassossego", pela produtora Formiga Filmes (Brasil), e "Europol", da Oble (França).

Os restantes quatro projetos finalistas são portugueses: "Boa", pela Take it Easy Films, "O último lobo", da Carasol Studios, "Sem filtro", da produtora The Board, e "Waterline", da BRO Cinema.

Segundo a organização, um projeto terá um contrato de desenvolvimento com a RTP, avaliado em 15.000 euros, e outro terá um contrato semelhante com a SIC, no valor de 10.000 euros.

O júri de seleção integra Solange Cruz (diretora executiva da produtora Casablanca), Alberto Domínguez (consultor em financiamento audiovisual), Vanessa Tierno (SIC) e João Barrigana e Telmo Francisco (ambos da RTP).

O encontro contará com a presença de "compradores e agentes de vendas internacionais, bem como de investidores, plataformas de conteúdo global e produtores internacionais à procura de projetos" de ficção televisiva, lê-se na nota de imprensa.

Está confirmada a presença de representantes de empresas como Amazon Prime Video (Brasil), Movistar + (Espanha), CBS Studios International (Países Baixos), Portocabo (Espanha), Netflix, HBO Europe & HBO Max(Espanha), TV Cultura (Brasil), France Televisions (França) e ZDF Enterprises (Alemanha).

O diretor executivo da produtora Coral Europa, Bruno Santos, o diretor da produtora SP Televisão, o diretor de programas da RTP1, José Fragoso, os argumentistas Rui Cardoso Martins e Raquel Palermo e os realizadores Jorge Paixão da Costa e Manuel Pureza são outros convidados desta primeira edição.

O ONSeries é organizado pela empresa espanhola Inside Content, conta com o "patrocínio institucional do Ministério da Cultura" e com apoio da câmara municipal de Lisboa e de várias entidades ligadas ao cinema e audiovisual.