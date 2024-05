O Conecta Fiction & Entertainment é um mercado internacional dedicado à indústria audiovisual, que acontece desde 2017 em Espanha, e que põe em contacto profissionais de mais de 50 países na apresentação de projetos (‘pitching’), debates e palestras.

A organização tinha já anunciado que este ano Portugal e Brasil seriam os países em foco, com várias produtoras, empresas de audiovisual e entidades convidadas, e hoje revelou quais os projetos internacionais escolhidos para as sessões de ‘pitching’.

No programa de coproduções para séries de ficção figuram “Águas Passadas”, pela Caracol Studios, “A Célula Adormecida”, pela produtora SPi, e “Novas Narrativas de Caça”, da produtora Galo Bravo.

“Águas Passadas” é um ‘thriller’ a partir do romance policial homónimo de João Tordo, publicado em 2021 e protagonizado pela subinspetora da PSP Pilar Benamor, que terá de deslindar dois crimes ocorridos em Lisboa.

“A Célula Adormecida”, que está em desenvolvimento e conta já com apoio do Instituto do Cinema e Audiovisual, é assinada por Nuno Nepomuceno e Miguel Simal, e tem produção da SPi.

“Quando Lisboa acorda com a notícia de um atentado terrorista, seguido da morte do primeiro-ministro, um professor e uma jornalista unem esforços para pôr fim a uma conspiração internacional que remete para os seus passados”, lê-se na sinopse.

Também na programação de coproduções figura o projeto da série televisiva “Novas Narrativas de Caça”, de Luís Almeida e Victor Lemos, composta por sete episódios com outras tantas histórias unidas pelo mesmo tema: “A busca de identidade e pertença de portugueses negros, afrodescendentes, que lutam para fazer parte de uma sociedade que muitas vezes os ignora e oprime”, refere a página oficial do projeto.

“Novas Narrativas de Caça” é uma iniciativa de Many Takes e Galo Bravo e entre os autores associados a cada episódio estão Luís Almeida, Cláudia Semedo, Gisela Casimiro e Diogo Carvalho.

No programa do Conecta dedicado a projetos de séries de música figura “Um Lugar ao Sol”, também produzido pela SPi, com argumento de Pedro Lopes, Catarina Bizarro, Manuel Mora Marques, Marina Preguiça Ribeiro e Marta Pais Lopes.

A série segue Beatriz, artista de 35 anos, à beira de desistir da carreira na música, sem concertos, com uma filha e com um álbum ignorado pelo público.

A todos estes projetos junta-se ainda, no programa dedicado a séries documentais de drama, a série brasileira “Gisberta – Vida e morte de uma mulher trans”, com argumento de Rodrigo Reboucas e produzido pela Volf Entertainment, do produtor e realizador português Leonel Vieira.

O projeto é sobre a morte da trans brasileira Gisberta Salce, assassinada em 2006, no Porto, por um grupo de adolescentes.

O Conecta Fiction & Entertainment decorrerá de 18 a 21 de junho em Toledo e entre as entidades convidadas estão o Instituto do Cinema e Audiovisual, a Portugal Film Commission, a Associação de Produtores Independentes de Televisão, as produtoras Coral, SPi, Caracol Studios, Ukbar Filmes, Nu Boyana FX, Arquipélago Filmes e os canais televisivos RTP e TVI.