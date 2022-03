"Sem Dizer Adeus" ("Hasta que nos volvamos a encontrar", no título original) estreou-se na passada sexta-feira, dia 18 de março, na Netflix e rapidamente chegou ao top da plataforma. Esta segunda-feira, 21, em Portugal, o filme espanhol subiu ao terceiro lugar do ranking diário do serviço de streaming.

O filme produzido por Bruno Ascenzo é protagonizado por Maxi Iglesias, o galã de "Valéria", "La cocinera de Castamar" e "Toy Boy", e Stephanie Cayo ("Club de Cuervos").

Segundo a Netflix, o filme segue a história de uma artista que ama viajar e de um arquitecto "workaholic" que está atrás de uma grande oportunidade. "O amor está no ar quando Salvador, um viciado em trabalho, parte de Espanha com o objetivo de construir um novo hotel para a cadeia da família no sumptuoso Peru, onde conhece Ariana, uma enérgica artista que lhe ensina a aproveitar a beleza de cada momento em Cusco", resume o serviço de streaming.