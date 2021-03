Matthew McConaughey está comprometido para ser o protagonista de "A Time for Mercy", uma série em preparação no canal HBO.

O projeto, que terá entre oito e dez episódios e ainda está numa fase muito inicial, é a adaptação de mais uma obra de John Grisham, publicada em 2020, que é a continuação dos livros "A Time to Kill" e "Sycamore Row".

As três obras centram-se no advogado Jake Brigance, interpretado por Matthew McConaughey na adaptação ao cinema de "Tempo de Matar" em 1996, que andava à volta de um julgamento por homicídio que levava uma pequena cidade do Mississipi ao rubro devido às tensões raciais.

Ao lado de Sandra Bullock, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, o filme foi determinante na sua carreira: após presenças secundárias em várias produções, o papel do advogado idealista que elaborava para o tribunal uma defesa apaixonada tornou-o uma estrela aos 26 anos, proclamando-o em Hollywood como o "novo" Paul Newman.

Para Matthew McConaughey, será também um reencontro com o público da HBO, após o impacto com a primeira temporada da série "True Detective" em 2014, o mesmo ano em que ganhou o Óscar com "O Clube de Dallas".

Os dois projetos consolidaram um regresso em grande ao primeiro plano de Hollywood após vários anos em filmes de qualidade mediana.