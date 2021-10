Joana Marques é a próxima convidada de Daniel Oliveira no "Alta Definição", da SIC. A entrevista à humorista poderá ser vista no próximo sábado, dia 23 de outubro, ao início da tarde.

"A grande Joana Marques num ‘Alta Definição’ extremamente ________ (preencher o espaço em branco depois do ‘Alta Definição’ do próximo sábado, na SIC)", revelou o apresentador e diretor de programas do canal nas redes sociais.

"É verdade. Aconteceu. Estou tão espantada como vocês, e já sei que pergunta vos ocorre… Será que chorou?. Não. O Daniel Oliveira foi forte e aguentou-se muito bem. Nem uma lágrima", brincou Joana Marques.