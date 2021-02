"As Inseparáveis", série com Katherine Heigl and Sarah Chalke, estreou-se a 3 de fevereiro, na Netflix, e, em Portugal, tem liderado o ranking diário da plataforma nas últimas semanas. A produção conquistou entrada direta para o top do serviço de streaming no dia de estreia e tem sido elogiada.

Descrita como "fofinha" pelos espectadores, a série baseada em "Firefly Lane", bestseller do New York Times de Kristin Hannah, segue a história de duas amigas, Tully Hart (Katherine Heigl, atriz conhecida por ter interpretado a Dr. Izzie Stevens em "Anatomia de Grey) e Kate Mularkey (Sarah Chalke, de "Roseanne" ou "Foi Assim que Aconteceu").

"As melhores amigas Tully e Kate apoiam-se mutuamente na alegria e na tristeza e partilham um laço inquebrável que as acompanha da adolescência até à ternura dos 40", resume o serviço de streaming na sinopse da primeira temporada.

No arranque da primeira temporada, "Kate lida com o furacão Tully quando se conhecem em adolescentes, nas suas estreias como jornalistas em 1982 e quando tem uma paixoneta na Associação de Pais em 2003".

A série foi produzida por Stephanie Germain, Lee Rose e Katherine Heigl.