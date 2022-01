"The Missing" é uma das primeiras apostas para 2022 do canal ID. A série documental estreia-se no dia 17 de janeiro, às 22h00, e vai revelar histórias de pessoas desaparecidas.

"'The Missing' é uma impactante série do ID na qual precisamente os familiares de pessoas desaparecidas narram as suas histórias de tristeza e resiliência. A cada episódio mergulhamos em casos trágicos de pessoas que desapareceram da face da terra, mas através dos olhos e das palavras dos que ficaram para trás e nunca as deixaram de procurar", resume o canal.

Em comunicado, o canal ID ainda frisa que, "na incansável batalha por pistas e respostas, familiares e amigos de pessoas desaparecidas expõem os seus casos e investigações na esperança de que algum espectador possa ser a solução para desvendar o mistério".