A série "Equador", da TVI, vai estrear-se na HBO Portugal a 15 de novembro. Em comunicado, Margarida Vitória Pereira, diretora de planeamento, aquisições e vendas de conteúdos do canal, frisa que espera que seja "o início de uma colaboração estreita e duradoura entre a ficção da TVI e o canal de streaming".

"O alcance de um canal de streaming como a HBO é muito relevante para o mercado audiovisual português e, em particular, para a projeção internacional cada vez maior que queremos que a TVI conquiste", sublinha na nota enviada esta quarta-feira, dia 3 de novembro.

Segundo a TVI, "Equador" está integrada no primeiro pacote de conteúdos que a que a HBO adquiriu para transmissão e que inclui dois filmes ("Bairro - O Filme" e "Jacinta") e duas séries (“Equador” e “Interface”). "Este conjunto de conteúdos vai ao encontro do que é a estratégia da própria HBO, tendo em conta as narrativas e a linguagem audiovisual de cada um dos produtos", sublinha a estação.

O canal lembra ainda que, em maio deste ano, vendeu o filme “Jacinta”, de 2017, à HBO Portugal. "Tornou-se, assim, o primeiro canal privado português a vender conteúdos a esta plataforma de streaming, apostando na conquista de novos mercados", sublinha a TVI.