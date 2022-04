A primeira temporada da produção chega à plataforma de streaming no dia 25 de abril.

Escrita por Francisco Moita Flores, para 10 episódios, a série tem por base os factos relacionados com o atentado a Salazar e com a violenta investigação que se sucedeu. Se umas personagens são reais, “outras nem tanto”, esclarece o dossier de apresentação da RTP: “Nasceram da dramatização ficcional, para encadear os factos”.

“A violência do oficial Agostinho Lourenço, chefe máximo da polícia política da ditadura que antecedeu a PIDE, a criação do campo de concentração do Tarrafal, em Cabo Verde, a Guerra Civil de Espanha, testemunhada pelo militante anarquista Emídio Santana, um dos envolvidos no atentado, são, porém, realidades ineludíveis na ficção”, acrescenta.

Adriano Carvalho, Anabela Moreira, António Pedro Cerdeira, Gonçalo Botelho, Joaquim Nicolau, Laura Dutra são alguns dos atores da produção.