As séries e os filmes da Amazon Prime Video vão chegar ao MEO brevemente. Em comunicado, a Altice anunciou uma parceria com o serviço de streaming, responsável por séries como "Transparent", "Fleabag" ou "The Marvelous Mrs. Maisel".

A parceria será lançada em primeira mão em França, seguindo-se, "nos próximos meses", Portugal, Israel e República Dominicana. "Por agora, apenas em França, os clientes terão acesso a uma vasta oferta de títulos no Prime Video disponíveis em Ultra High Definition (UHD) e HDR", avança a Altice Portugal.