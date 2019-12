A Netflix vai avançar com a produção de uma série sobre o Spotify, um dos maiores serviços de streaming de música do mundo. Segundo a NME, a série vai centrar-se no nascimento da plataforma e no seu crescimento na última década.

O guião da nova produção será baseado no livro "Spotify Untold", editado este ano.

De acordo com o The Hollywood Reporter, a série será produzida por Berna Levin, Luke Franklin e pela produtora Yellow Bird UK. Per-Olav Sørensen será o realizador.